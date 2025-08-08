08 августа 2025

Уральский Диснейленд, сыроварня и самый древний город: автобусные туры по Свердловской области

Из Екатеринбурга действуют автобусные туры на сыроварню в селе Никольское
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сыроварня находится в Никольской слободе
Сыроварня находится в Никольской слободе Фото:

Сыры, путешествие на корабле или посещение музеев — это далеко не все, что можно увидеть, совершив автобусный тур по Свердловской области с выездом из Екатеринбурга. Зачастую они не занимают более двух дней, а программа очень насыщенна и разнообразна. URA.RU собрало подборку необычных маршрутов и цены на них.

Сыроварня в селе Никольское 

Цена: 3 900 рублей или 3 800 для пенсионеров

Туристов ждет экскурсия по хозяйству «Никольская слобода». Гости смогут продегустировать сыры и фермерские продукты — кефир, ряженку, хлеб из собственной пекарни. В качестве развлечений предлагают прокатиться на телеге, упряженной лошадью и посетить мастер-класс, где можно сделать моцареллу. 

Уральский Диснейленд

Цена: 10 600 рублей

Отправиться к острову на корабле можно прямо из парка развлечений
Отправиться к острову на корабле можно прямо из парка развлечений
Фото:

«Сонькина Лагуна» — так называется развлекательный комплекс в средневековой тематике, расположенный в Челябинской области. Уральским Диснейлендом парк прозвали гости региона. Автобусы следуют до пункта назначения из Екатеринбурга. Дети и взрослые могут прогуляться по висячему мосту или отправиться на корабле на остров. Помимо посещения комплекса в тур входит экскурсия по национальному парку «Зюраткуль». 

В гости к пчелам

Цена: 3 900 рублей 

В программе тура: гвоздестояние, посещение апикупола — первого в стране купольного дома, где человек безопасно находится в окружении пчел, чаепитие, мастер-класс. Такие развлечения предлагают в эко-комплексе «Уральская пчелка», который находится в селе Кадниково (Сысертский городской округ).    

Путешествие в самый древний город

В Верхотурье гости почувствуют себя в давно ушедшем времени
В Верхотурье гости почувствуют себя в давно ушедшем времени
Фото:

Цена: 3 900 рублей

Верхотурье — самый древний город Свердловский области, его гости могут изучить за один день, прогулявшись по улицам и посетив несколько экскурсий. Кроме познавательных встреч туристов ждет обед.

Живописное село 

Цена: 4 500 рублей

Для любителей необычной архитектуры, старинных построек и природы действуют туры в село Нижняя Синячиха и Алапаевск. Чтобы поездка запомнилась экскурсантам покажут уникальную баню, монастырь и музей памяти представителей императорского дома России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сыры, путешествие на корабле или посещение музеев — это далеко не все, что можно увидеть, совершив автобусный тур по Свердловской области с выездом из Екатеринбурга. Зачастую они не занимают более двух дней, а программа очень насыщенна и разнообразна. URA.RU собрало подборку необычных маршрутов и цены на них. Сыроварня в селе Никольское  Цена: 3 900 рублей или 3 800 для пенсионеров Туристов ждет экскурсия по хозяйству «Никольская слобода». Гости смогут продегустировать сыры и фермерские продукты — кефир, ряженку, хлеб из собственной пекарни. В качестве развлечений предлагают прокатиться на телеге, упряженной лошадью и посетить мастер-класс, где можно сделать моцареллу.  Уральский Диснейленд Цена: 10 600 рублей «Сонькина Лагуна» — так называется развлекательный комплекс в средневековой тематике, расположенный в Челябинской области. Уральским Диснейлендом парк прозвали гости региона. Автобусы следуют до пункта назначения из Екатеринбурга. Дети и взрослые могут прогуляться по висячему мосту или отправиться на корабле на остров. Помимо посещения комплекса в тур входит экскурсия по национальному парку «Зюраткуль».  В гости к пчелам Цена: 3 900 рублей  В программе тура: гвоздестояние, посещение апикупола — первого в стране купольного дома, где человек безопасно находится в окружении пчел, чаепитие, мастер-класс. Такие развлечения предлагают в эко-комплексе «Уральская пчелка», который находится в селе Кадниково (Сысертский городской округ).     Путешествие в самый древний город Цена: 3 900 рублей Верхотурье — самый древний город Свердловский области, его гости могут изучить за один день, прогулявшись по улицам и посетив несколько экскурсий. Кроме познавательных встреч туристов ждет обед. Живописное село  Цена: 4 500 рублей Для любителей необычной архитектуры, старинных построек и природы действуют туры в село Нижняя Синячиха и Алапаевск. Чтобы поездка запомнилась экскурсантам покажут уникальную баню, монастырь и музей памяти представителей императорского дома России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...