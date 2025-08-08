Уральский Диснейленд, сыроварня и самый древний город: автобусные туры по Свердловской области

Сыры, путешествие на корабле или посещение музеев — это далеко не все, что можно увидеть, совершив автобусный тур по Свердловской области с выездом из Екатеринбурга. Зачастую они не занимают более двух дней, а программа очень насыщенна и разнообразна. URA.RU собрало подборку необычных маршрутов и цены на них.
Сыроварня в селе Никольское
Цена: 3 900 рублей или 3 800 для пенсионеров
Туристов ждет экскурсия по хозяйству «Никольская слобода». Гости смогут продегустировать сыры и фермерские продукты — кефир, ряженку, хлеб из собственной пекарни. В качестве развлечений предлагают прокатиться на телеге, упряженной лошадью и посетить мастер-класс, где можно сделать моцареллу.
Уральский Диснейленд
Цена: 10 600 рублей
«Сонькина Лагуна» — так называется развлекательный комплекс в средневековой тематике, расположенный в Челябинской области. Уральским Диснейлендом парк прозвали гости региона. Автобусы следуют до пункта назначения из Екатеринбурга. Дети и взрослые могут прогуляться по висячему мосту или отправиться на корабле на остров. Помимо посещения комплекса в тур входит экскурсия по национальному парку «Зюраткуль».
В гости к пчелам
Цена: 3 900 рублей
В программе тура: гвоздестояние, посещение апикупола — первого в стране купольного дома, где человек безопасно находится в окружении пчел, чаепитие, мастер-класс. Такие развлечения предлагают в эко-комплексе «Уральская пчелка», который находится в селе Кадниково (Сысертский городской округ).
Путешествие в самый древний город
Цена: 3 900 рублей
Верхотурье — самый древний город Свердловский области, его гости могут изучить за один день, прогулявшись по улицам и посетив несколько экскурсий. Кроме познавательных встреч туристов ждет обед.
Живописное село
Цена: 4 500 рублей
Для любителей необычной архитектуры, старинных построек и природы действуют туры в село Нижняя Синячиха и Алапаевск. Чтобы поездка запомнилась экскурсантам покажут уникальную баню, монастырь и музей памяти представителей императорского дома России.
