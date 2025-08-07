Второй мост на Средней дамбе в Перми планируют построить к ноябрю 2027 года

В Перми объявлен аукцион на выполнение работ по реконструкции второй очереди моста через реку Егошиху, расположенного на улице Революции. Сумма контракта определена в размере 1,85 млрд рублей.
«Старт работ намечен на 22 сентября 2025 года. Завершение строительства планируется к 21 октября 2027 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
17 июня 2025 года Госэкспертиза одобрила проект реконструкции участка улицы Революции в районе Средней дамбы. Его разработкой занималось пермское ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов».
В начале 2025 года в региональном бюджете на ближайшие три года были предусмотрены дополнительные ассигнования на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Из этой суммы 1,7 млрд рублей будет направлено на возведение второй очереди путепровода по улице Революции вблизи Средней дамбы.
Проект второй очереди транспортной развязки, предусматривающий выезд на бульвар Гагарина, был скорректирован. В частности, запланировано расширение проезжей части с четырех до шести полос (по три в каждом направлении). Протяженность участка составляет 257 метров.
