Возбуждено уголовное дело после избиения детей в пермском квесте

Следователи краевого СКР возбудили уголовное дело после того, как двое детей получили травмы во время прохождения квеста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и изъяли необходимые документы», — уточнили в управлении.
С жалобой на квест обратилась мать пострадавших девочек. Она рассказала, что ее дочери пожаловались на боли после квеста. Они рассказали, что там их били плетками. Поднимали за шею вверх. Прижимали с силой к кровати. Одной из девочек врачи рекомендовали носить на шее специальный воротник. После этого женщина обратилась в полицию и следственный комитет.
