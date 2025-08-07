07 августа 2025

Возбуждено уголовное дело после избиения детей в пермском квесте

В рамках дела ведется расследование
В рамках дела ведется расследование Фото:

Следователи краевого СКР возбудили уголовное дело после того, как двое детей получили травмы во время прохождения квеста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и изъяли необходимые документы», — уточнили в управлении.

С жалобой на квест обратилась мать пострадавших девочек. Она рассказала, что ее дочери пожаловались на боли после квеста. Они рассказали, что там их били плетками. Поднимали за шею вверх. Прижимали с силой к кровати. Одной из девочек врачи рекомендовали носить на шее специальный воротник. После этого женщина обратилась в полицию и следственный комитет.

