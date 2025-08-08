В ЯНАО вахтовик попался транспортным полицейским с самостоятельно изготовленным наркотиком

В Ноябрьске задержали жителя Кунгура с несколькими пакетами марихуаны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кунгурец попался с пакетом наркотиков (архивное фото)
Кунгурец попался с пакетом наркотиков (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Кунгура (Пермский край), подозреваемого в перевозке наркотиков. Мужчину остановили во время проверки документов на железнодорожном вокзале среди пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой», сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«Во время проверки документов мужчина заметно нервничал, стараясь не пересекаться взглядом с сотрудниками патрульно-постовой службы. Подозреваемый был доставлен в служебное помещение транспортной полиции, где в ходе проведения личного досмотра и вещей полицейские обнаружили в его дорожной сумке весомые полимерные пакеты с сыпучим веществом. Экспертиза показала, что их содержимое — каннабис (марихуана), весом 75 граммов», — рассказали на сайте ведомства.

По словам задержанного, наркотик он заготовил самостоятельно в Кунгуре и привез с собой для личного употребления на период работы вахтовым методом в Ноябрьске. Полицейские также выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угон автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Кунгура (Пермский край), подозреваемого в перевозке наркотиков. Мужчину остановили во время проверки документов на железнодорожном вокзале среди пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой», сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. «Во время проверки документов мужчина заметно нервничал, стараясь не пересекаться взглядом с сотрудниками патрульно-постовой службы. Подозреваемый был доставлен в служебное помещение транспортной полиции, где в ходе проведения личного досмотра и вещей полицейские обнаружили в его дорожной сумке весомые полимерные пакеты с сыпучим веществом. Экспертиза показала, что их содержимое — каннабис (марихуана), весом 75 граммов», — рассказали на сайте ведомства. По словам задержанного, наркотик он заготовил самостоятельно в Кунгуре и привез с собой для личного употребления на период работы вахтовым методом в Ноябрьске. Полицейские также выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угон автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...