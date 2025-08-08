В ЯНАО вахтовик попался транспортным полицейским с самостоятельно изготовленным наркотиком

В Ноябрьске (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Кунгура (Пермский край), подозреваемого в перевозке наркотиков. Мужчину остановили во время проверки документов на железнодорожном вокзале среди пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой», сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
«Во время проверки документов мужчина заметно нервничал, стараясь не пересекаться взглядом с сотрудниками патрульно-постовой службы. Подозреваемый был доставлен в служебное помещение транспортной полиции, где в ходе проведения личного досмотра и вещей полицейские обнаружили в его дорожной сумке весомые полимерные пакеты с сыпучим веществом. Экспертиза показала, что их содержимое — каннабис (марихуана), весом 75 граммов», — рассказали на сайте ведомства.
По словам задержанного, наркотик он заготовил самостоятельно в Кунгуре и привез с собой для личного употребления на период работы вахтовым методом в Ноябрьске. Полицейские также выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угон автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
