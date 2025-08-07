Росстат назвал город ХМАО с самым дорогим бензином

Самый дорогой 92-й и 95-й бензин среди крупнейших городов Югры продают в Сургуте. Стоимость топлива превысила 59 и 63 рубля, сообщил URA.RU Росстат.
«Средняя цена литра бензина автомобильный марки АИ-92 в начале августа в Сургуте составила 59,21 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, в Нижневартовске за топливо просят 56,30 рублей, а в Ханты-Мансийске — 58,58.
Бензин марки АИ-95 в крупнейшем городе ХМАО сейчас стоит 63,88 рублей. В окружной столице литр топлива обойдется в среднем 63,87. А в Нижневартовске ценник находится на уровне почти 60 рублей.
Премиальное топливо — 98-е и выше — наоборот дороже продают в Нижневартовске, где оно стоит 85,15 рублей. В Ханты-Мансийске бензин стоит 83,85, а в Сургуте — 82,33 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что за месяц стоимость 92-го бензина в среднем по Югре превысила 57 рублей. Топливо подорожало больше чем на 2%.
