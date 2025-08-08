В ночь на 8 августа в Сочи серьезно затопило водой. На город обрушились сильные ливни, в результате которых местные реки и ручьи вышли из берегов, что привело к подтоплению улиц. Обстановку осложнили упавшие деревья, перекрывшие проезжие части. В отдельных районах движение транспорта оказалось практически заблокировано — машины вынуждены пробираться сквозь толщу воды. Как выглядит Сочи в разгар стихии — в материале URA.RU.
«Одно сплошное озеро»
В результате сильных осадков значительный ущерб был нанесен микрорайону Хоста, где ручей Видный вышел из берегов и превратился в мощный поток, смывающий припаркованные автомобили и затапливающий городские улицы.
Как отмечают очевидцы, обычно спокойный ручей в Хосте внезапно продемонстрировал свою разрушительную силу. Вода стремительно хлынула по улицам, унося транспортные средства и превращая населенный пункт в сплошное водное пространство, а дороги — в бурные потоки. Сообщается также о повторном подтоплении местной больницы.
Неблагоприятные погодные условия осложнили транспортное сообщение между Дагомысом и Лазаревским районом. По данным очевидцев, на этом участке дороги было зафиксировано не менее пяти упавших деревьев. В районе Уч-Дере произошел сход селя, а центр Вардане оказался сильно затоплен. Водители вынуждены ожидать в заторах.
Ливень шел всю ночь
Согласно информации администрации Сочи, в предгорных районах Лазаревского зафиксировано до 95 мм осадков, а на прибрежной территории — свыше 40 мм. На отдельных реках отмечалось повышение уровня воды.
«Для информирования населения вблизи рек Лоо и Хобза утром были задействованы сирены. Критические отметки уровни воды не достигли», — уточнили в пресс-службе мэрии Сочи. Очевидцы говорят, что ливень шел всю ночь.
По состоянию на 10 часов утра 8 августа городские службы продолжают работу в штатном режиме. Коммунальные и дорожные бригады оперативно ликвидируют локальные подтопления и устраняют последствия непогоды, включая уборку поваленных деревьев. Вместе с тем, согласно сервису «Яндекс.Карты», от центра Сочи до Вардане сохраняется сложная ситуация на дорогах. В местных telegram-каналах очевидцы делятся кадрами, как водопады льются со стен многоквартирного дома.
