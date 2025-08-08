В Госдуме хотят внести новые данные в паспорта россиян

Депутат Нилов предложил добавить СНИЛС в российские паспорта
Ярослав Нилов предложил внести СНИЛС в паспорта россиян
Внесение СНИЛСа в паспорт позволит облегчить жизнь гражданам и уменьшит количество документов, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С этим предложением парламентарий планирует обратиться в правительство.

«Необходимо скорректировать нормативно-правовую базу для того, чтобы он [СНИЛС] был указан [в паспорте]. У нас в нем уже указан не только адрес постоянной регистрации, но и фиксируется выдача заграничного паспорта, воинский учет, семейное положение и наличие детей, даже группу крови можно поставить», — сказал Нилов. Депутат подчеркнул, что СНИЛС было бы удобно зафиксировать в паспорте.

СНИЛС — это уникальный номер, присваиваемый каждому гражданину России в системе обязательного пенсионного страхования. На днях в сети завирусилось видео, в котором девушка жалуется на то, что не может понять смысл и назначение СНИЛС как отдельной карточки. Многие пользователи согласились с ней в комментариях.

