ВСУ атаковали регионы России 13 беспилотниками

Российская ПВО уничтожила 13 беспилотников
Российская ПВО уничтожила 13 беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как написали в telegram-канале ведомства, шесть дронов были сбиты в Орловской области, три — в Курской, два — в Краснодарском крае. Один беспилотник уничтожен над Тульской областью, еще один — над Азовским морем.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 августа была отражена атака с применением 30 беспилотников, направленных с территории Украины. Дроны были ликвидированы в различных регионах страны. В Ростовской области в результате падения одного из БПЛА возник пожар на бензовозе.

