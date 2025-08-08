ВСУ атаковали регионы России 13 беспилотниками

Российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как написали в telegram-канале ведомства, шесть дронов были сбиты в Орловской области, три — в Курской, два — в Краснодарском крае. Один беспилотник уничтожен над Тульской областью, еще один — над Азовским морем.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 августа была отражена атака с применением 30 беспилотников, направленных с территории Украины. Дроны были ликвидированы в различных регионах страны. В Ростовской области в результате падения одного из БПЛА возник пожар на бензовозе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.