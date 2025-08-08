Туристов эвакуировали с вулкана Крашенинникова

На Камчатке коммерческий вертолет с шестью туристами на борту совершил вынужденную посадку у подножия вулкана Крашенинникова после того, как пилоту стало плохо. Несмотря на экстренную ситуацию, летчик сумел посадить судно, однако спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Во время полета пилоту стало плохо, однако он смог посадить судно. К сожалению, спасти мужчину не удалось», — сказано в сообщении telеgram-канала.
После приземления экипажу на помощь оперативно прибыли сотрудники МЧС на вертолете Ми-8. По информации, вертолет выполнял туристический рейс над территорией Камчатского края. На борту находились шесть пассажиров — все они не пострадали и были эвакуированы спасателями в город Елизово.
