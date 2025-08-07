В ХМАО скончался первый глава окружного избиркома

Скончался первый руководитель избирательной комиссии ХМАО Владимир Змановский. Он возглавлял комиссию на протяжении 17 лет, с 1995 по 2011 год. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме ХМАО.
«В нашем округе он все новые федеральные нормы реализовывал в жизнь. Становление всей избирательной системы в Югре — без всяких скидок — это дело его рук», — вспоминает в разговоре с URA.RU бывший пресс-секретарь первого губернатора округа Анатолий Корнеев.
Под руководством Владимира Змановского окружная избирательная комиссия организовала и провела восемь федеральных избирательных кампаний, начиная с выборов президента Бориса Ельцина и заканчивая избранием главой государства Дмитрия Медведева.
До вступления на государственную службу Змановский работал киномехаником и преподавателем. Вне профессиональной деятельности он увлекался литературой, писал стихи и даже выпустил собственный поэтический сборник.
