В аэропорту Сочи введены ограничения

Аэропорт Сочи временно ограничил работу из-за мер по обеспечению безопасности гражданских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Аэропорта Сочи.
«Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — сказано в сообщении telegram-канала.
В пресс-службе также подчеркнули, что пассажиры могут получать актуальную информацию о статусе рейсов через онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также с помощью телеграм-бота. В здании терминала продолжают работать бесплатная комната матери и ребенка, а возле всех санитарных комнат установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Дата снятия временных ограничений на данный момент не уточняется.
