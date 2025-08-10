Центр Екатеринбурга оккупировали причудливые грибы. Фото

В Дендропарке грибы естественно вписались в ландшафт
В Дендропарке грибы естественно вписались в ландшафт

После обильных дождей даже в мегаполисе можно встретить грибы вдоль дорог и тротуаров. Так и в центре Екатеринбурга полезли грибы разных форм и расцветок. Фотокор URA.RU прогулялся по Дендрологическому парку, предлагаем вместе с нами насладиться яркими летними кадрами. 

«В парке сохраняется псевдолесной массив, поэтому споры грибов рассеиваются, прорастают, и грибы гармонично вписываются в естественную среду. У нас даже шампиньоны есть. У нас вообще чудесно и очень красиво: птицы щебечут, белки с бельчатами бегают, фонтан работает. Приходите!» — пригласила свердловчан директор Дендропарка Наталья Змеева. 

