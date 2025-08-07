07 августа 2025

В ХМАО организуют бизнес-лагерь для предпринимателей

Для бизнесменов устроят мастер-классы и тренинги на природе
В Сургутском районе организуют лагерь для предпринимателей со всего округа. Участники будут изучать инструменты для продвижения бизнеса, обучаться работе с нейросетями и искать деловых партнёров. Об этом URA.RU сообщили в фонде «Мой Бизнес».

«Три дня участники будут учиться, общаться и отдыхать. Организаторы обещают атмосферу как в детском лагере — с обедом в столовой, зарядками и новыми знакомствами. Но вместо вожатых — эксперты, вместо костра — мозговые штурмы. Предприниматели научатся работать с искусственным интеллектом. Эксперты покажут, как нейросети помогают в бизнесе и автоматизируют рутинные задачи», — рассказали в фонде.

Программа лагеря включает обучение продвижению в соцсетях, построению личного бренда и поиску нестандартных решений. Участникам обещают насыщенный нетворкинг: можно будет найти не только партнёров, но и идеи для новых проектов.

«Такой формат югорские предприниматели знают хорошо. Фонд проводил несколько лет подряд „Бизнес-экспедицию“ в „Окуневских зорях“. Эти поездки до сих пор вспоминают как перезагрузку для бизнеса и самих участников», — отметили организаторы.

Мероприятие пройдет с 5 по 7 сентября. Регистрация открыта до 15 августа.

{{author.id ? author.name : author.author}}
