Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю

Правительство Германии временно приостановило выдачу новых разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые могут быть использованы в секторе Газа. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, такое решение связано с обеспокоенностью Берлина по поводу гуманитарной ситуации в регионе.
«Германия не разрешит экспорт военной техники, которая может быть использована в секторе Газа, „до дальнейшего уведомления“», — пишет Bild со ссылкой на Мерца. Глава ФРГ заявил, что власти страны сохраняют серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися страданиями мирных жителей в секторе Газа.
По словам канцлера, в условиях планируемого наступления армией Израиля, на израильское руководство возлагается еще большая ответственность за обеспечение гуманитарной помощи населению анклава. Мерц подчеркнул, что Израиль должен обеспечить полный доступ для доставки гуманитарных грузов, включая миссии ООН и других неправительственных организаций.
Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил инициативу премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении города Газа, предусматривающую ввод войск и временную оккупацию населенного пункта. В то же время Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не намерен сохранять долгосрочный контроль над сектором Газа, а его целью является создание «безопасного периметра» вокруг города, передает «Царьград».
