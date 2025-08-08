«Замаскировался»: на борту «Уральских авиалиний» пассажир внезапно сделал предложение стюардессе. Видео

В самолете «Уральских авиалиний» пассажир сделал предложение бортпроводнице
Самолет направлялся из Екатеринбурга в Калининград
Самолет направлялся из Екатеринбурга в Калининград

Пассажир самолета «Уральских авиалиний» сделал предложение руки и сердца стюардессе прямо во время полета из Екатеринбурга в Калининград. Чтобы устроить невесте сюрприз, мужчина замаскировался под обычного пассажира и незамеченным прошел на посадку с букетом цветов и кольцом, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Привычный рейс Екатеринбург — Калининград обернулся для старшего бортпроводника Анастасии новым статусом: прямо во время полета ее молодой человек сделал предложение руки и сердца», — сказали в авиакомпании. Интригу на борту удалось сохранить благодаря коллегам Анастасии, о сюрпризе знали даже остальные пассажиры.

Прямо в полете прозвучало заветное «Да!». Молодую пару поддержали громкими аплодисментами. «Все прошло отлично, мне удалось впечатлить Анастасию. После она долго не могла поверить в произошедшее, потому что была уверена, что я сплю дома», — рассказал о своих впечатлениях Виталий.

Анастасия пояснила, что совсем не ожидала, что предложение случится в самолете при таком количестве людей. «Не сразу поняла, что речь идет про меня, приготовилась уже снимать других пассажиров. Но когда услышала свое имя, немного растерялась», — поделилась своими эмоциями невеста.

