Как в колонии живет тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев в армии

В 2019 году имя 20-летнего Рамиля Шамсутдинова из села Вагай Тюменской области прогремело на всю страну. Во время срочной службы в воинской части под Читой он дождался, когда другие военные сдадут оружие после караула, а затем открыл по ним огонь. Жертвами стрелка стали восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Через несколько лет Шамсутдинова приговорили к 24 годам шести месяцам колонии строгого режима. Он отбывает наказание в колонии строгого режима, получая за работу на швейной фабрике 700 рублей в месяц. О том, почему тюменец пошел на преступление и как проводит дни за решеткой, агентству рассказал его отец Салим Шамсутдинов. Подробности — в материале URA.RU.
Расстрел
- Салим Тимербаевич, как вы узнали о том, что ваш сын расстрелял сослуживцев?
Мне позвонила какая-то женщина, как я позже понял — журналистка. Спросила, действительно ли Рамиль является моим сыном. Я ответил положительно. Затем задала вопрос, знаю ли я, что он убил человека и был арестован. Вот так, получается, я об этом и узнал. А когда мне стали известны подробности, сначала даже не поверил. Дико это все воспринималось. Потом журналисты меня буквально атаковали: звонили один за другим.
- Что происходило дальше? К вам приходили следователи?
Нет, домой к нам никто не приходил. Мне позвонили, вызвали в милицию. Сказали, что приехал представитель ФСБ и хочет со мной поговорить. Пришел, побеседовали и все. Вопросы разные задавали: чем Рамиль увлекался, употреблял ли наркотики на гражданке и все в таком духе. Я рассказал все, как есть. Больше меня никуда не дергали.
- До армии были какие-то предпосылки, что Рамиль на такое способен?
Да нет, он обычным подростком был. Учился нормально, занимался самбо, участвовал в областных соревнованиях, даже медали завоевывал, привозил.
Справка: 25 октября 2019 года на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, включая двух офицеров. Еще два человека выжили, но получили тяжелые ранения.
Первая встреча
- Когда вы с ним встретились?
Я бы поехал сразу, но не было денег, чтобы добраться до Забайкалья. Пока нашел, прошло дней 15. Приехали в Читу со старшим сыном, с нами еще были два человека из Вагая. Я пошел к следователю, стал просить свидание. Нам разрешили передать ему посылку весом 70 кг вместо положенных 20 кг. У него ни одежды, ни продуктов, естественно не было. Мы все ему привезли и передали.
- Как прошла сама встреча?
Когда нас завели в помещение, стояла тишина. И я был в шоке, и он был в шоке. Уже пришло понимание, что произошло. Думал, что я его брошу, когда узнаю, что он натворил. А как я его брошу? Рамиля я практически в одиночку воспитывал, без жены. Во время того разговора впервые сказал, что расстрелял людей из-за дедовщины, что на «молодых» старослужащие очень сильно давили. Потом в ходе следствия эти факты подтвердились, некоторых наказали.
Следствие и суд
- Часто виделись с ним во время следствия? Как проходило расследование?
Во время следствия почти не виделись, ездить в Забайкалье было дорого, у меня таких средств нет. Тем более, приходилось собирать деньги на адвокатов. Юристы Руслан Нагиев и Равиль Тугушев помогали нам бесплатно, я оплачивал только авиабилеты, размещение и питание. Где-то 150 000 — 200 000 рублей уходило на каждую такую командировку.
- Ваш сын проходил психиатрические экспертизы?
Да, но мы не согласились с их результатами. И я, и адвокаты считаем, что исследования были проведены поверхностно. Один из врачей вообще поставил свою подпись документом, а Рамиля ни разу не видел. Мы потом заказывали независимую рецензию медицинских актов психического состояния Рамиля. Эксперты пришли к выводу, что во время расстрела мой сын был невменяем. Но суд не стал это учитывать. То есть, там посчитали, что это не полноценный документ, а характеризующие материалы.
- Что можете сказать о приговоре?
Я думал, что приговор будет мягче. Присяжные заседатели признали Рамиля виновным, но заслуживающим снисхождения. По расчетам юристов, ему должны были дать лет 15 — не больше. А получил, в итоге, 24 года шесть месяцев колонии строгого режима. Так называемые, "деды", которые глумились над молодыми солдатами, получили по два года условно. А моему сыну дали четверть века, еще и многомиллионные иски на него повесили. На оглашении приговора я присутствовать не смог по состоянию здоровья.
- Что было после суда?
После суда мы обратились в юстицию и попросили, чтобы Рамиль отбывал срок в Тюменской области. Нам пошли навстречу и его перевели в ИК-2.
Жизнь в колонии и неудачные попытки уйти на СВО
- Расскажите о жизни вашего сына в колонии. Как она складывается?
Что тут особо расскажешь? Раз в год нам разрешают длительные свидания, постоянно отправляем ему посылки. Не могу сказать, что он сильно обрадовался, что избежал пожизненного срока. Все-таки, 20 лет это не 20 дней. Когда впервые встретились с ним после приговора, у него еще было какое-то большое чувство вины. Со временем, мне кажется, ему стало в этом плане легче.
- Как Рамиля встретили заключенные?
Его встретили вообще хорошо. Там у них своя тюремная система, зеки сразу узнают, за что сидишь, и так далее. И сразу у человека определяется свой статус. У него там все ровно. Однажды, когда я приехал к нему на свидание, сам видел, как Рамиль шел по коридору и «шестерки» перед ним расступаются. Авторитеты к нему тоже расположены. Говорит, что вызывали к себе, пили чай вместе. Там взрослые люди, по-отечески к нему относятся — так можно сказать.
- Рамиль пытался уйти на СВО?
Пытался уйти много раз, не менее пяти. Хотел и с ЧВК подписать контракт, и с Минобороны — бесполезно. Последний раз военные сказали, что не возьмут Рамиля, потому что он "не заслуживает доверия". А у него старший брат на СВО уже не первый год служит. Лично я не могу понять, почему ему отказывают.
- Как-то в СМИ писали, что Рамиль не может найти в колонии работу
Сейчас он работает на швейном производстве при колонии. Постоянно с ним созваниваемся по тюремному таксофону — хорошо, что сейчас есть такая возможность. Можно сказать, что живет обычной жизнью, просто за колючей проволокой: утром на работу, вечером с работы, в свободное время есть какие-то свои дела.
- Он получает зарплату?
За свою работу денег Рамиль практически не получает: все уходит на оплату исков. По постановлению суда он должен выплатить потерпевшим более 11 миллионов рублей. Так что в месяц на руки ему выдают примерно 500-700 рублей.
