Главный экономический вуз Екатеринбурга поставил новый рекорд

09 августа 2025 в 20:33 Размер текста - 17 +

В Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) поступило 12 006 заявлений на все уровни подготовки. Наибольший прирост наблюдается по программам бакалавриата и специалитета — 9 483 заявления, в колледж — 2 811, в магистратуру — 681, в аспирантуру — 31. Это на 4 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о возрастающем интересе к обучению в вузе. О ходе приемной кампании этого года URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Средний балл ЕГЭ и востребованные направления В 2025 году отмечается рост среднего балла ЕГЭ среди поступающих на востребованные направления. Наибольшей популярностью пользуются специальности, ориентированные на практическую подготовку и тесное сотрудничество с индустриальными партнерами: «Информационная безопасность», «Прикладная информатика» и «Судебная экспертиза». Это отражает современный тренд на получение компетенций, необходимых для успешной карьеры в цифровой экономике и сфере правосудия. Квоты для ветеранов СВО и их детей Особое внимание уделяется приему абитуриентов — ветеранов СВО и их детей. В 2025 году по отдельной квоте на очную форму зачислено 13 человек (в 2024 году — 9), на заочную — 15 (годом ранее — 2). Таким образом, количество зачисленных по этой категории увеличилось более чем в два раза, что демонстрирует эффективность социальной поддержки. Целевой набор В текущем году по целевой квоте зачислены 3 абитуриента. Средний балл по очной форме составил: «Судебная экспертиза» — 208, «Информационная безопасность» — 142. По заочной форме («Информатика и вычислительная техника») средний балл — 195. Целевой набор сохраняет свою актуальность, позволяя готовить специалистов по заказу предприятий-партнеров. Использование цифровых сервисов Поступление в УрГЭУ становится все более цифровым: 94% заявлений поданы через портал Госуслуг (ЕПГУ), и только 6% — лично в вузе. Это значительно упростило процесс подачи документов и позволило увеличить охват потенциальных абитуриентов. География поступающих В этом году УрГЭУ принял 538 заявлений от иностранных граждан, в том числе из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Наибольшее число заявлений поступило от граждан Туркменистана — 178. Представители СНГ могут претендовать на бюджетные места, а поступающие из других стран — на платное обучение. Нововведения приемной кампании-2025 Одним из ключевых изменений стало введение системы «основной и проходной высший приоритет», что позволило абитуриентам более четко оценивать свои шансы на поступление. Это нововведение повысило прозрачность и эффективность приемной кампании. Итоги и ожидания Приемная комиссия УрГЭУ отмечает успешное завершение основной волны поступления и готовится к выпуску приказов о зачислении. Конкурсные списки для будущих бакалавров уже опубликованы, а для магистров будут представлены 20 августа. Специалист отдела по работе с абитуриентами Виктория Кокшарова подчеркнула, что каждая приемная кампания уникальна, и мы стараемся сделать процесс максимально комфортным для абитуриентов. «Все изменения направлены на улучшение условий поступления», — отметила она. Ранее URA.RU писало о том, что среди абитуриентов-отличников, подавших документы в УрФУ, наибольшей популярностью пользовались образовательные направления в области информационных технологий, экономики, а также инженерных и естественных наук. В частности, наиболее востребованным оказалось направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ), где средний балл ЕГЭ поступающих составил впечатляющие 93,99, что, по мнению представителей университета, подтверждает его традиционную популярность среди тех, кто ориентирован на профессиональное развитие в сфере IT и программирования.

