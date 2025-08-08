На какие факультеты в УрФУ рвутся отличники

В 2025 году абитуриенты-отличники чаще выбирали ИТ, экономику и геодезию в УрФУ

Абитуриенты отдают предпочтение IT (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2025 году среди абитуриентов-отличников, поступающих в Уральский федеральный университет (УрФУ), наибольшей популярностью пользовались образовательные направления в области информационных технологий, экономики, а также инженерных и естественных наук. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, анализ средних и проходных баллов ЕГЭ по этим направлениям отражает высокий уровень конкуренции и значительный спрос на соответствующих специалистов на рынке труда.

«Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуется направление „Фундаментальная информатика и информационные технологии“ (ФИИТ): средний балл ЕГЭ поступающих здесь составил 93,99. Эта специальность традиционно востребована среди тех, кто ориентирован на профессиональное развитие в сфере IT и программирования», — отметили в вузе.

В Институте естественных наук и математики УрФУ высокие показатели зафиксированы по следующим направлениям: «Геодезия» — средний балл 81,6, проходной балл 244 при 20 бюджетных местах, «Медицинская биохимия» — средний балл 88, проходной балл 257. Направления «Фундаментальная и прикладная химия» и «Химия» (средний балл 79,85) продолжают пользоваться устойчивым спросом у абитуриентов, интересующихся научно-исследовательской деятельностью и лабораторной работой.

Тем временем в Институте радиотехники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) самым востребованным направлением стала «Программная инженерия», где средний балл ЕГЭ составил 87,85. Рост интереса к этой специальности связан с расширением IT-сектора и увеличением потребности в квалифицированных разработчиках.

В Институте экономики и управления традиционно высокий конкурс наблюдается на направлениях «Мировая экономика» и «Прикладная экономика» (средний балл 95,57), «Реклама и связи с общественностью (PR)» (98), а также «Экономическая безопасность» (100). Эти программы привлекают абитуриентов, планирующих карьеру в сферах бизнеса, финансов и коммуникаций.

Среди инженерных программ, реализуемых в Уральской передовой инженерной школе (УПИШ УрФУ), наиболее популярным оказалось направление «Автоматизация технологических процессов и производств»: средний балл поступающих — 83,47, проходной — 237. Кроме того, высокий интерес сохраняется к специальностям «Атомные станции» (средний балл 79,6) и «Ядерные реакторы и материалы» (81,8; проходной балл — 228).

Ректор УрФУ Илья Обабков подчеркнул, что итоги приемной кампании 2025 года демонстрируют устойчивый спрос на направления, связанные с IT, экономикой и инженерией. «Высокие средние и проходные баллы ЕГЭ подтверждают серьезную конкуренцию за бюджетные места, особенно по техническим и экономическим специальностям», — отметил он.

Ранее руководитель университета отмечал, что объем бюджетных мест в УрФУ сохранится примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы. В частности, на 2025 год предусмотрено свыше 9,6 тысячи таких мест. По его словам, действующее количество бюджетных мест полностью удовлетворяет потребности вуза.