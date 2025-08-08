В выходные новый зоопарк в Перми будет работать с полудня

В выходные 9 и 10 августа новый зоопарк в Перми будет работать с 12 часов дня. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения.
«Зоопарк будет открываться в 12:00 и работать до 21:00. Билеты в него можно будет купить до 20:00», — говорится в сообщении.
Стоимость взрослого билета составит 400 рублей, детского — 250 рублей. Для детей до четырех лет посещение бесплатное. Стоимость билетов снижена на 50% из-за того, что пока не всех животных перевезли из старого зоопарка.
Новый зоопарк на ул. Свиязева открылся для посетителей 7 августа. Накануне его открытие анонсировал Владимир Путин. Первых посетителей встречали артисты в различных костюмах. Возле каждой клетки дежурил волонтер.
