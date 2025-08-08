В выходные новый зоопарк в Перми будет работать с полудня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский зоопарк открылся 7 августа
Пермский зоопарк открылся 7 августа Фото:

В выходные 9 и 10 августа новый зоопарк в Перми будет работать с 12 часов дня. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения.

«Зоопарк будет открываться в 12:00 и работать до 21:00. Билеты в него можно будет купить до 20:00», — говорится в сообщении.

Стоимость взрослого билета составит 400 рублей, детского — 250 рублей. Для детей до четырех лет посещение бесплатное. Стоимость билетов снижена на 50% из-за того, что пока не всех животных перевезли из старого зоопарка.

Новый зоопарк на ул. Свиязева открылся для посетителей 7 августа. Накануне его открытие анонсировал Владимир Путин. Первых посетителей встречали артисты в различных костюмах. Возле каждой клетки дежурил волонтер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В выходные 9 и 10 августа новый зоопарк в Перми будет работать с 12 часов дня. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения. «Зоопарк будет открываться в 12:00 и работать до 21:00. Билеты в него можно будет купить до 20:00», — говорится в сообщении. Стоимость взрослого билета составит 400 рублей, детского — 250 рублей. Для детей до четырех лет посещение бесплатное. Стоимость билетов снижена на 50% из-за того, что пока не всех животных перевезли из старого зоопарка. Новый зоопарк на ул. Свиязева открылся для посетителей 7 августа. Накануне его открытие анонсировал Владимир Путин. Первых посетителей встречали артисты в различных костюмах. Возле каждой клетки дежурил волонтер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...