В Ельцин Центре открылась необычная выставка «Я — последняя пятилетка. Новое искусство Казани» от художников-резидентов Центра современной культуры «Смена». Некоторые экспонаты могут удивить, например, рубашки с муравьями и сотами, кость барана, огромные диски с татарским узором и многое другое.
«Мы попытались выявить общие черты и контуры казанской сцены, то, с чем работают наши различные художники», — рассказал куратор выставки и художник Артур Голяков. Посетители выставки смогут заметить, что деятели искусств много работают с образами массовой культуры, и всё это выражено графикой, принтами на бумаге, живописью, керамикой, вышивкой, текстилем, фигурной резкой по металлу и пластику.
Центр современной культуры «Смена» — это независимая институция, которая существует в Казани с 2013 года. Команда организует выставки современного искусства, образовательные и профессиональные мероприятия, книжные фестивали и фестиваль дебютного документального кино, издаёт книги и занимается городским развитием.
Гости арт-галереи смогут увидеть работу Ирины Сафиуллиной «Преображение», которая состоит из огромных дисков с традиционным татарским узором, необычный холст с «изображением одноэтажной Америки» Тани Бронниковой, разные виды керамических баранов и их частей тела от Надежды Риговой, напоминающую комиксы картину Нурии Нургалиевой, вышивку от Зухры Салаховой. Выставку можно посетить в арт-галерее Ельцин Центра. Она будет доступна с 9 августа по 26 октября.
