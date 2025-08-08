Лукашенко сообщил американцам, что Россия не проиграет на Украине

Лукашенко исключил поражение РФ в конфликте с Украиной
Россия не потерпит поражения в конфликте с Украиной, и возможный проигрыш слишком дорого обойдется всем сторонам. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу The Time.

«Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — заявил Лукашенко. Интервью показали в эфире телеканала «Первый информационный». По мнению белорусского лидера, ключ к мирному урегулированию заключается в переговорах и взаимных уступках.

В этом же интервью президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни одно государство не стремится к использованию ядерного вооружения. Однако Москва и Минск располагают всеми необходимыми инструментами для обеспечения безопасности своих территорий и готовы задействовать их при возникновении угрозы со стороны других стран.

