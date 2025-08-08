Пермяки поделились необычными рецептами из грибов, которые многие недооценивают

На территории Пермского края растут десятки разновидностей сыроежек. Многие любители тихой охоты не признают сыроежки и обходят их стороной, считая плохим или невкусным грибом. Мы разыскали пермяков, которые каждое лето собирают сыроежки и готовят из них самые разнообразные блюда. Рецепты от них смотрите в материале URA.RU.
Бутерброды с сыроежками
Сыроежки почистить, пленку снять, промыть, грибы отварить в соленой воде. После этого измельчить и добавить майонез. Полученную массу намазать на слегка обжаренный хлеб и украсить зеленью. «Это самый быстрый и очень простой рецепт. Такая закуска получается сытной и может храниться в холодильнике несколько дней», — рассказал грибник Александр Хорев.
Грибовница из сыроежек
Сыроежки надо очистить от мусора, снять пленки со шляпок, промыть. Затем порубить на мелкие кусочки, залить водой, а кастрюлю поставить на огонь. Как только все закипит, нужно снять пену, добавить туда порезанный картофель и лук. Варить до готовности. В конце добавить соль и перец по вкусу. Подавать со сметаной. «Этот рецепт рассказала мне бабушка. Особенно вкусная грибовница получается, если рубить сыроежки в корыте деревенской сечкой», — поделилась пермячка Алина Караваева.
«Шапочки» из сыроежек
Сыроежки почистить, убрать ножки, пленку снять. Для начинки отварить рис, добавить к нему обжаренные лук и морковь, а также мелко порезанную ветчину и ножки грибов. Уложить на противень шляпки сыроежек, на них выложить начинку. Сверху смазать майонезом и посыпать натертым сыром. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. «Главный плюс этого блюда, что можно заменять ингредиенты. Вместо ветчины можно положить помидоры. Также можно убрать лук или морковь, если кто-то их не ест. Блюдо в любом случае получается очень вкусным», — рассказала URA.RU Наталья Парфенова.
Сыроежки в кляре
Сыроежки почистить, промыть, ножки убрать. Для кляра потребуется два яйца, пять столовых ложек муки, столько же крахмала и половину чайной ложки соли. Все перемешать, окунуть в кляр шляпки сыроежек и обжарить в растительном масле с двух сторон. «В нашей семье этот рецепт зовут ленивым. Сыроежки готовятся очень быстро и получаются вкусными и сытными», — уточнила Елена Сазонова.
Пирог с сыроежками
Сыроежки надо приготовить по предыдущему рецепту — обжарить в кляре. Взять готовое слоеное тесто. Отдельно обжарить лук-порей, порезанный кольцами. Из теста вырезать круг, чтобы он был чуть больше, чем дно формы. Выложить в нее тесто, а из лишнего объема сделать бортики. Сперва на тесто укладывается лук, потом грибы. Все это надо залить соусом из трех яиц, взбитых со сметаной и солью. Выпекать 50-60 минут пока не зарумянится при температуре 180 градусов. После этого дать остыть и порезать на части. «Обожаю этот пирог! Те, кто пробуют его впервые не могут понять, что за начинка. Гадают рыба это или курица, а оказывается, что грибы», — улыбнулась любительница тихой охоты Марина Евдокимова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!