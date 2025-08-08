Премьер Польши анонсировал «заморозку боев» на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил возможность временной приостановки боевых действий на Украине в ближайшее время. Об этом заявил сам представитель Польши на пресс-конференции.

«Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, заморозка конфликта — я не хочу говорить конец, но заморозка конфликта — ближе, чем дальше», — заявил Туск. Сообщение публиковано на сайте Reuters.

Польский премьер также уточнил, что украинская сторона рассчитывает на активное участие европейских государств, в частности Польши, в процессе подготовки соглашения по урегулированию ситуации. По его словам, Киев высказывает заинтересованность в том, чтобы именно европейские партнеры стали одними из ключевых участников переговорного процесса и разработки параметров возможного мирного соглашения.

