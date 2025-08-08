В Салехарде несовершеннолетняя из ХМАО попалась на крупном сбыте наркотиков

В Салехарде завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Когалыма (ХМАО), обвиняемой в легализации денежных средств, незаконном хранении и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.
«По данным следствия, обвиняемая, желая заработать деньги, приняла предложение от неустановленного лица о распространении наркотических средств на территории города Салехард. С этой целью девушка самостоятельно приехала из Когалыма, где забрала из тайника наркотики для дальнейшего сбыта. Однако довести преступный умысел до конца несовершеннолетняя не смогла, так как 14 мая текущего года ее задержали сотрудники полиции», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что обвиняемая получила аванс за распространение наркотиков на свой криптокошелек в размере 10,3 LTC. После этого она конвертировала виртуальные активы в рубли через онлайн-обменник и вывела на свой банковский счет 64 тысячи рублей. Эти средства предназначались ей в качестве оплаты за незаконную деятельность.
В ходе расследования правоохранители собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
