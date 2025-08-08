08 августа 2025

Гладкостволку не терять, из лодок не стрелять: что нужно знать жителям ХМАО в преддверии охотничьего сезона

Что нужно знать жителям ХМАО в преддверии охотничьего сезона на дичь
В ХМАО разрешение на охоту на дичь можно оформить с 18 августа
В Югре с 30 августа откроется сезон охоты на дичь и серую ворону. С 13 сентября жителям региона разрешат добывать боровую дичь. URA.RU собрало рекомендации для охотников.

Сроки летне-осенней охоты

Для водоплавающей дичи и серой вороны сезон продлится с 30 августа по 31 декабря, заявления принимаются с 4 августа. Охота на боровую дичь разрешена с 13 сентября и завершится в конце февраля 2026 года. Подать документы можно с 18 августа, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Разрешение на охоту, оружие, цены

Получить разрешение теперь можно дистанционно — через портал «Охота в Югре». «С 1 января 2025 года охотничьи билеты доступны и в электронном виде на Госуслугах. По желанию их выдают на бумаге, оба варианта имеют одинаковую юридическую силу», — пояснил URA.RU начальник отделения Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по ХМАО Рустам Кононенко.

Пошлина за общее разрешение — 650 рублей. Лицензия на приобретение оружия подорожала до 5 тыс. рублей, разрешение на хранение — с 500 до одной тысячи рублей. Для участников СВО и представителей коренных малочисленных народов Севера действует скидка 50%.

Что взять на охоту, кроме ружья

«Обязательно иметь при себе охотничий билет. При наличии охотничьего огнестрельного, пневматического или метательного стрелкового оружия — разрешение на его хранение и ношение, а также официальное разрешение на добычу», — напомнил врио начальника управления Росгвардии по ХМАО Михаил Клепалов.

Что можно и что нельзя

Запрещено находиться в моторных лодках с включенным двигателем при расчехленном или заряженном оружии. Даже при выключенном моторе движение по инерции считается нарушением. Исключение — гребные лодки, где допустима стрельба на ходу при соблюдении мер безопасности. Нельзя стрелять в сторону берега, населенных пунктов, а также по птицам, летящим ближе 30 м и ниже 10 м от воды. Запрещен огонь по взлетающей птице, если ее высота менее 2,5 м, особенно в зарослях, кустарниках или на закрытых участках. Стрельба по птицам на воде допускается только для добивания раненых.

Если охотник нарушил закон

За утерю оружия предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей, в ряде случаев — изъятие ружья и разрешения. О пропаже необходимо сообщить силовикам в течение суток.

