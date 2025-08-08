В Кабардино-Балкарии оборвалась канатная дорога с туристами

В российском регионе оборвалась канатная дорога (фото из архива)
В российском регионе оборвалась канатная дорога (фото из архива)

В курортной зоне городского округа Нальчик произошел обрыв канатно-кресельной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии. На место оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы.

«Произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г.о. Нальчик», — написали в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Информация уточняется.

