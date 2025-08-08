Попавший под атаку дронов ВСУ американский рэпер выступит в Сочи

Американский рэпер Akon в пятницу впервые даст концерт во дворце «Айсберг» на территории ФТ «Сириус» в Сочи, несмотря на ранее объявленную угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает Медиадом «Сириус».
«Информации об отмене концерта не было, все будет проведено, как планируется», — передает слова медиадома РИА Новости. Представители подчеркнули, что никаких изменений в расписании мероприятия не планируется.
Ранее американский рэпер стал очевидцем атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Из-за произошедшего в нескольких районах города была введена тревога, жителей эвакуировали с пляжных зон и призывали укрыться в безопасных местах.
Akon известен по хитам Smack That, Bananza (Belly Dancer) и Right Now (Na na na). Его выступление в ледовом дворце «Айсберг» станет первым концертом артиста в Сочи.
