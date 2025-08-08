Евросоюз согласовал транш Украине на 3,2 млрд евро

ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи
ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи

Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине четвертого транша макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

«Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки», — указано в заявлении Совета. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что очередное финансирование направлено на укрепление макрофинансовой стабильности республики и обеспечение бесперебойной работы украинских государственных органов. Общая сумма поддержки, на которую может рассчитывать Киев в период с 2024 по 2027 годы, составляет порядка 50 миллиардов евро. Помощь предоставляется как в виде грантов, так и кредитов.

В начале июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по восстановлению Украины, сообщила о выделении Киеву очередного транша макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Как передает RT, фон дер Ляйен подчеркнула, что эта сумма является частью общей поддержки, оказываемой Евросоюзом Украине.

