Евросоюз согласовал транш Украине на 3,2 млрд евро

Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине четвертого транша макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.
«Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки», — указано в заявлении Совета. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.
В документе отмечается, что очередное финансирование направлено на укрепление макрофинансовой стабильности республики и обеспечение бесперебойной работы украинских государственных органов. Общая сумма поддержки, на которую может рассчитывать Киев в период с 2024 по 2027 годы, составляет порядка 50 миллиардов евро. Помощь предоставляется как в виде грантов, так и кредитов.
В начале июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по восстановлению Украины, сообщила о выделении Киеву очередного транша макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Как передает RT, фон дер Ляйен подчеркнула, что эта сумма является частью общей поддержки, оказываемой Евросоюзом Украине.
