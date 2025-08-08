На 82-м километре Режевского тракта (Свердловская область) 32-летняя водитель Peugeot 307 снесла мотоцикл с двумя 17-летними подростками. Пострадавших госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Жительница Артемовского двигалась в сторону Екатеринбурга, на регулируемом перекрестке совершая поворот налево, не предоставила преимущество в движении мотоциклу „Венто“, который двигался со стороны города Реж. В результате произошло столкновение», — пояснили в ведомстве.
Автомобилистка пояснила, что не заметила приближающийся мотоцикл на перекрестке. Выяснилось, что подростки ехали в Артемовский на работу. Мотоцикл лежал без дела у бабушки в гараже, а сам водитель байка был без прав.
На женщину завели административные протоколы, подростку-байкеру также грозит наказание. Инспекторы ДПС организовали проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!