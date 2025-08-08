На свердловской трассе иномарка снесла двух подростков на байке. Фото

На трассе Екатеринбург — Реж иномарка сбила мотоцикл с 17-летними подростками
На 82-м километре Режевского тракта (Свердловская область) 32-летняя водитель Peugeot 307 снесла мотоцикл с двумя 17-летними подростками. Пострадавших госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Жительница Артемовского двигалась в сторону Екатеринбурга, на регулируемом перекрестке совершая поворот налево, не предоставила преимущество в движении мотоциклу „Венто“, который двигался со стороны города Реж. В результате произошло столкновение», — пояснили в ведомстве.

Автомобилистка пояснила, что не заметила приближающийся мотоцикл на перекрестке. Выяснилось, что подростки ехали в Артемовский на работу. Мотоцикл лежал без дела у бабушки в гараже, а сам водитель байка был без прав.

На женщину завели административные протоколы, подростку-байкеру также грозит наказание. Инспекторы ДПС организовали проверку.

