Появились кадры происшествия в Нальчике, где оборвалась канатная дорога

В курортной зоне городского округа Нальчика произошло обрушение канатно-кресельной дороги, в результате которого пострадало 10 человек. Об этом сообщили оперативные службы.
«10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике», — сказано в сообщении. При этом отмечается, что информация о происшествии поступила в экстренные службы в 17:45.
Рухнувшая канатная дорога поднимает посетителей на гору Малая Кизиловка. Она находится на высоте 600 метров над уровнем моря. На место оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы.
