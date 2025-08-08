Над Калужской областью сбили более десятка дронов

Более десятка дронов ВСУ ликвидировали под Калугой
Более десятка дронов ВСУ ликвидировали под Калугой
Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов в небе над несколькими районами Калужской области вечером 8 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Беспилотники были сбиты над Жуковским (3 аппарата), Сухиничским (2), Кировским (2), Мещовским, Куйбышевским, Юхновским, Мосальским, Боровским и Дзержинским районами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил Шапша.

Как сообщало URA.RU, ранее в Калужской области было сбито четыре украинских беспилотника. Всего же днем 8 августа российские силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ в небе над пятью регионами страны.

