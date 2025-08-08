08 августа 2025

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме из-за БПЛА

Дрон взорвался на 18 этаже
Дрон взорвался на 18 этаже Фото:

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левобережный произошел взрыв и возгорание на 18 этаже 20-этажного жилого дома из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону. По предварительным данным, погибших и раненых нет», — написал глава региона в своем telegram-канале.

В последние недели Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В конце июля в регионе уже фиксировались повреждения жилых домов и инфраструктуры, а также человеческие жертвы: тогда в результате атаки БПЛА возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста погибли два человека, еще один инцидент привел к перебоям с электроэнергией и повреждениям строений в хуторе Чукаринский.

