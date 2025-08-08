08 августа 2025

Три беспилотника уничтожили над Тульской областью

Силы ПВО России сбили три украинских беспилотника в Тульской области
Три дрона были сбиты над Тульской областью
Подразделения противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника», — написал Миляев в своем официальном telegram-канале. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее, 6 августа, в Тульской области также были сбиты два украинских беспилотника, о чем сообщал губернатор Дмитрий Миляев. Тогда, как и сейчас, жертв и разрушений зафиксировано не было. Власти региона регулярно напоминают жителям о сохраняющейся угрозе атак БПЛА и необходимости соблюдать меры безопасности.

