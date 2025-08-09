В двух поселках на Камчатке начали выдавать защиту из-за выпадения пепла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти призывают жителей не выходить на улицу без средств защиты и не допускать пребывания детей на открытом воздухе
Власти призывают жителей не выходить на улицу без средств защиты и не допускать пребывания детей на открытом воздухе Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

На территории Камчатского края в поселках Ключи и Усть-Камчатск стартовала бесплатная раздача средств индивидуальной защиты (СИЗ) в связи с оседанием вулканического пепла. Об этом проинформировал мэр Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко.

«В поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа наблюдается незначительное выпадение вулканического пепла. <…> Для жителей организовали выдачу СИЗ в следующих пунктах: в поселке Ключи — пожарная часть; в поселке Усть-Камчатск — ЕДДС (здание администрации)», — написано в telegram-канале главы региона.

Последствия мощнейшего землетрясения на Камчатке ощущают до сих пор. По оценке специалистов, после извержений вулканов Ключевский и Крашенинникова пепловые шлейфы поднялись на высоту 12 км и 5 км над уровнем моря. Южная часть региона сдвинулась, передает «Национальная служба новостей».

Ранее вертолет МЧС РФ эвакуировал туристов с местного вулкана Крашенинникова, пишет RT. До этого борт с шестью туристами совершил вынужденную посадку у подножия горы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Камчатского края в поселках Ключи и Усть-Камчатск стартовала бесплатная раздача средств индивидуальной защиты (СИЗ) в связи с оседанием вулканического пепла. Об этом проинформировал мэр Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко. «В поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа наблюдается незначительное выпадение вулканического пепла. <…> Для жителей организовали выдачу СИЗ в следующих пунктах: в поселке Ключи — пожарная часть; в поселке Усть-Камчатск — ЕДДС (здание администрации)», — написано в telegram-канале главы региона. Последствия мощнейшего землетрясения на Камчатке ощущают до сих пор. По оценке специалистов, после извержений вулканов Ключевский и Крашенинникова пепловые шлейфы поднялись на высоту 12 км и 5 км над уровнем моря. Южная часть региона сдвинулась, передает «Национальная служба новостей». Ранее вертолет МЧС РФ эвакуировал туристов с местного вулкана Крашенинникова, пишет RT. До этого борт с шестью туристами совершил вынужденную посадку у подножия горы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...