В двух поселках на Камчатке начали выдавать защиту из-за выпадения пепла

На территории Камчатского края в поселках Ключи и Усть-Камчатск стартовала бесплатная раздача средств индивидуальной защиты (СИЗ) в связи с оседанием вулканического пепла. Об этом проинформировал мэр Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко.
«В поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа наблюдается незначительное выпадение вулканического пепла. <…> Для жителей организовали выдачу СИЗ в следующих пунктах: в поселке Ключи — пожарная часть; в поселке Усть-Камчатск — ЕДДС (здание администрации)», — написано в telegram-канале главы региона.
Последствия мощнейшего землетрясения на Камчатке ощущают до сих пор. По оценке специалистов, после извержений вулканов Ключевский и Крашенинникова пепловые шлейфы поднялись на высоту 12 км и 5 км над уровнем моря. Южная часть региона сдвинулась, передает «Национальная служба новостей».
Ранее вертолет МЧС РФ эвакуировал туристов с местного вулкана Крашенинникова, пишет RT. До этого борт с шестью туристами совершил вынужденную посадку у подножия горы.
