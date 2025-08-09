В Госдуме рассказали, как оспорить исполнительский сбор

Исполнительский сбор, который взыскивают при неисполнении судебного решения или иного исполнительного документа, в ряде случаев можно оспорить или уменьшить. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).
«Исполнительский сбор — это не штраф, а мера стимулирования должника к добровольному исполнению обязательств. Однако в некоторых случаях его можно оспорить или уменьшить. Исполнительский сбор взимается, если должник не выполнил требования судебного решения или иного исполнительного документа в установленный срок. Основное условие для его начисления — истечение срока добровольного исполнения, который составляет 5 рабочих дней с момента уведомления должника о возбуждении исполнительного производства», — пояснил Чаплин ТАСС.
Есть ситуации, когда сбор может быть отменен или снижен. Если задолженность погашена в течение пяти дней с момента уведомления, сбор не начисляется. Должник может быть освобожден от уплаты, если докажет, что не исполнил обязательство из-за форс-мажорных обстоятельств — стихийных бедствий или тяжелой болезни. В случае отсутствия надлежащего уведомления постановление можно оспорить. Также допускается подача заявления о рассрочке или уменьшении суммы сбора; суд вправе уменьшить его на четверть с учетом материального положения должника и других смягчающих обстоятельств.
Ранее для стимулирования исполнения судебных решений, в том числе по алиментам, судебные приставы в России применяли такие меры, как ограничение права управления транспортными средствами. Эта мера используется для давления на должников и может быть снята при подтверждении необходимости вождения как единственного источника дохода. Вопросы взыскания долгов и применения исполнительских сборов обсуждаются на фоне поиска эффективных способов борьбы с уклонением от исполнения обязательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.