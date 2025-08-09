В офисе губернатора Аляски рассказали о встрече Трампа и Путина

Губернатор Аляски обсудил с Белым домом встречу Трампа и Путина
Путин и Трамп встретятся на Аляске
Путин и Трамп встретятся на Аляске
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Губернатор Аляски Майк Данливи провел переговоры с представителями Белого дома по вопросу возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на территории штата. Об этом сообщают СМИ. 

«Губернатор обсудил этот вопрос с сотрудниками Белого дома», — сообщил представитель администрации Аляски. Его слова передают РИА Новости. По его данным, детали обсуждения не разглашаются, однако сторонам уже известно о потенциальной подготовке саммита на территории штата.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа 2025 года в Аляске, подтвердив, что детали повестки будут раскрыты позже. В Кремле подтвердили участие российской стороны и сообщили, что основное внимание на саммите будет уделено поиску путей урегулирования украинского кризиса.

