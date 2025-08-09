Неожиданное место и подтверждение Кремля: Путин и Трамп встретятся на Аляске

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она запланирована в пятницу, 15 августа, в штате Аляска. Что известно о важном мероприятии к этому часу — в материале URA.RU.
О чем объявил Трамп
Трамп не уточнил повестку переговоров. Однако подчеркнул, что дополнительная информация появится ближе к дате встречи.
«Долгожданная встреча между мной, Президентом Соединенных Штатов Америки, и Президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года. В Великом государстве Аляска», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Как отреагировала Москва
Предстоящую встречу прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил участие во встрече российской стороны.
«Россия и США — близкие соседи. Поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске», — сообщил Ушаков.
О чем будут говорить лидеры государств
Путин и Трамп на встрече, которая пройдет на Аляске, сосредоточатся на поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Представитель Кремля также уточнил, что стороны будут искать те решения, которые позволят снизить напряженность и обеспечить устойчивый мир в регионе.
Следующая встреча может состояться в России
Помощник президента Ушаков заявил, что Кремль рассчитывает, что после встречи на Аляске следующий раунд переговоров пройдет в России. Соответствующее приглашение Трампу уже направлено. Ушаков также отметил, что подготовка к предстоящему саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но «стороны будут активно над этим работать».
