Неожиданное место и подтверждение Кремля: Путин и Трамп встретятся на Аляске

Трамп: встреча с Путиным пройдет 15 августа на Аляске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она запланирована в пятницу, 15 августа, в штате Аляска. Что известно о важном мероприятии к этому часу — в материале URA.RU.

О чем объявил Трамп

Трамп не уточнил повестку переговоров. Однако подчеркнул, что дополнительная информация появится ближе к дате встречи.

«Долгожданная встреча между мной, Президентом Соединенных Штатов Америки, и Президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года. В Великом государстве Аляска», — написал американский лидер в соцсети Truth Social. 

Как отреагировала Москва

Предстоящую встречу прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил участие во встрече российской стороны.

Ушаков подчеркнул, что стороны интенсивно ведут подготовку к переговорам
Ушаков подчеркнул, что стороны интенсивно ведут подготовку к переговорам
Фото:

«Россия и США — близкие соседи. Поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске», — сообщил Ушаков.

О чем будут говорить лидеры государств

Путин и Трамп на встрече, которая пройдет на Аляске, сосредоточатся на поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Представитель Кремля также уточнил, что стороны будут искать те решения, которые позволят снизить напряженность и обеспечить устойчивый мир в регионе.

Следующая встреча может состояться в России

Следующая встреча лидеров государств может пройти в России
Следующая встреча лидеров государств может пройти в России
Фото:

Помощник президента Ушаков заявил, что Кремль рассчитывает, что после встречи на Аляске следующий раунд переговоров пройдет в России. Соответствующее приглашение Трампу уже направлено. Ушаков также отметил, что подготовка к предстоящему саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но «стороны будут активно над этим работать».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она запланирована в пятницу, 15 августа, в штате Аляска. Что известно о важном мероприятии к этому часу — в материале URA.RU. О чем объявил Трамп Трамп не уточнил повестку переговоров. Однако подчеркнул, что дополнительная информация появится ближе к дате встречи. «Долгожданная встреча между мной, Президентом Соединенных Штатов Америки, и Президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года. В Великом государстве Аляска», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.  Как отреагировала Москва Предстоящую встречу прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил участие во встрече российской стороны. «Россия и США — близкие соседи. Поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске», — сообщил Ушаков. О чем будут говорить лидеры государств Путин и Трамп на встрече, которая пройдет на Аляске, сосредоточатся на поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Представитель Кремля также уточнил, что стороны будут искать те решения, которые позволят снизить напряженность и обеспечить устойчивый мир в регионе. Следующая встреча может состояться в России Помощник президента Ушаков заявил, что Кремль рассчитывает, что после встречи на Аляске следующий раунд переговоров пройдет в России. Соответствующее приглашение Трампу уже направлено. Ушаков также отметил, что подготовка к предстоящему саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но «стороны будут активно над этим работать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...