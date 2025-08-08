08 августа 2025

В центре Екатеринбурга закрыли движение машин и запретили продавать алкоголь: карта, причина

В Екатеринбурге из-за Дня строителя запретили проезд авто и покупку алкоголя
Запреты будут действовать 9 и 10 августа из-за Дня строителя
В Екатеринбурге 9 августа с размахом отмечается День строителя. Для обеспечения безопасности и комфорта посетителей, в центре города ограничили движение авто и продажу алкоголя. Подробнее об ограничениях на День строителя — в материале URA.RU.

Начиная с 9 августа с 08:00 до 23:00 в Екатеринбурге полностью прекратят продажу алкоголя в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев. На следующий день, 10 августа, с 08:00 до 15:00 в границах улиц Бориса Ельцина — Челюскинцев — набережной Рабочей молодежи также не получится купить алкоголь.

Для всех автолюбителей будет закрыт проезд с 23:00 8 августа до 04:00 10 августа по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до Пушкина. Также с 06:00 9 августа до 00:10 10 августа нельзя будет проехать по улице Горького от Пушкина до дома № 27 по Горького и по улице Воеводина от Малышева до дома № 4 по Воеводина.

Запрет на покупку алкоголя на День строителя
Запрет на покупку алкоголя на День строителя
Фото:
Запрет на пользование авто в День Строителя
Запрет на пользование авто в День Строителя
Фото:

