08 августа 2025

Пермяки смогут посмотреть генпрогон Летнего Кубка КВН с Пельшем

Пермяки смогут бесплатно посетить генпрогон КВН
Пермяки смогут бесплатно посетить генпрогон КВН

Пермяки смогут бесплатно посетить генеральный прогон Летнего Кубка КВН. Он пройдет 9 августа в универсальном дворце спорта «Молот». Ведущим вечера станет шоумен Валдис Пельш.

«Приглашаем на генеральный прогон Летнего Кубка! Посмотреть первыми игру команд-победителей можно бесплатно в эту субботу. За кубок поборются команды Сборная Пермского края (Пермь), „Юрикен“ (Владикавказ) и „Флэш-Рояль“ (Ростов-на-Дону)», — сообщает telegram-канал «Пермь. Все реально!».

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь прибудут глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер Карина Кросс и шоумен Сергей Светлаков. Их визит связан с участием в работе жюри Высшей лиги КВН. Помимо них, в состав жюри вошли народный артист России, дирижер и композитор Сергей Жилин, а также актер, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

