«Уже не притворяется»: в США увидели странную особенность, связанную с Украиной, перед переговорами с Россией

Администрация США изменила свой подход к урегулированию конфликта на Украине и теперь устраняет лишние голоса из Европы и самого Киева, чтобы ускорить процесс достижения мира. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, посчитав это странным.
«Украинский лидер Владимир Зеленский злится из-за того, что не только Украину не позвали, но еще и Европу. Стармер, Макрон, Мерц — все они пропали с радара. Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли», — отметил Дэвис на своем youtube-канале. Причем еще относительно недавно представители Белого дома утверждали, что любые решения по Украине должны приниматься с участием Киева, однако эти заявления были «пустыми словами», подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас Вашингтон действует иначе. «Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить», — пояснил Дэвис.
Американское издание Responsible также обращало внимание на смену стратегии по Украине со стороны администрации Трампа. Если изначально Вашингтон выступал за то, чтобы поддерживать Киев столько, сколько потребуется, то сейчас все наоборот. Американский глава Дональд Трамп еще во время своей избирательной кампании громко заявлял о том, что способен решить конфликт на Украине за 24 часа, однако потом признал, что это было преувеличением. Спустя время российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп выразили готовность встретиться на Аляске 15 августа.
