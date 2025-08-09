«Уже не притворяется»: в США увидели странную особенность, связанную с Украиной, перед переговорами с Россией

Подполковник Дэвис заявил об изменении отношения США к украинскому конфликту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США сменили свою позицию по украинскому конфликту, заявил Дэвис
США сменили свою позицию по украинскому конфликту, заявил Дэвис Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Администрация США изменила свой подход к урегулированию конфликта на Украине и теперь устраняет лишние голоса из Европы и самого Киева, чтобы ускорить процесс достижения мира. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, посчитав это странным.

«Украинский лидер Владимир Зеленский злится из-за того, что не только Украину не позвали, но еще и Европу. Стармер, Макрон, Мерц — все они пропали с радара. Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли», — отметил Дэвис на своем youtube-канале. Причем еще относительно недавно представители Белого дома утверждали, что любые решения по Украине должны приниматься с участием Киева, однако эти заявления были «пустыми словами», подчеркнул эксперт. 

По его словам, сейчас Вашингтон действует иначе. «Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить», — пояснил Дэвис. 

Американское издание Responsible также обращало внимание на  смену стратегии по Украине со стороны администрации Трампа. Если изначально Вашингтон выступал за то, чтобы поддерживать Киев столько, сколько потребуется, то сейчас все наоборот. Американский глава Дональд Трамп еще во время своей избирательной кампании громко заявлял о том, что способен решить конфликт на Украине за 24 часа, однако потом признал, что это было преувеличением. Спустя время российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп выразили готовность встретиться на Аляске 15 августа. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация США изменила свой подход к урегулированию конфликта на Украине и теперь устраняет лишние голоса из Европы и самого Киева, чтобы ускорить процесс достижения мира. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, посчитав это странным. «Украинский лидер Владимир Зеленский злится из-за того, что не только Украину не позвали, но еще и Европу. Стармер, Макрон, Мерц — все они пропали с радара. Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли», — отметил Дэвис на своем youtube-канале. Причем еще относительно недавно представители Белого дома утверждали, что любые решения по Украине должны приниматься с участием Киева, однако эти заявления были «пустыми словами», подчеркнул эксперт.  По его словам, сейчас Вашингтон действует иначе. «Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить», — пояснил Дэвис.  Американское издание Responsible также обращало внимание на  смену стратегии по Украине со стороны администрации Трампа. Если изначально Вашингтон выступал за то, чтобы поддерживать Киев столько, сколько потребуется, то сейчас все наоборот. Американский глава Дональд Трамп еще во время своей избирательной кампании громко заявлял о том, что способен решить конфликт на Украине за 24 часа, однако потом признал, что это было преувеличением. Спустя время российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп выразили готовность встретиться на Аляске 15 августа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...