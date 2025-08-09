Следователи выехали на завод в Башкирии, где прогремел взрыв

Следователи приступили к проверке обстоятельств взрыва газовоздушной смеси на одном из предприятий Стерлитамака, где утром 9 августа пострадали 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.
«В Стерлитамаке следователи СК устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси на предприятии», — заявили представители ведомства в своем telegram-канале. Там же заявили, что в результате происшествия пострадало 16 человек.
По данным следствия, на место происшествия прибыли сотрудники следственного отдела совместно с экстренными службами. Сейчас проводится осмотр территории предприятия, ведется опрос очевидцев инцидента. Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые могли привести к взрыву.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет республики по итогам проверки примет решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее стало известно, что в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси на площадке «Башкирской содовой компании». На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб.
