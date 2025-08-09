В Башкирии взорвался газ на крупном предприятии, есть пострадавшие: что известно в настоящий момент

В Стерлитамаке (Башкортостан) на улице Техническая произошел взрыв газовоздушной смеси в кирпичном здании на территории предприятия «Башкирская содовая компания». По предварительным данным, пострадали от 15 до 16 человек. Что известно о происшествии в настоящий момент — в материале URA.RU.
Взрыв, но без горения
Первые сообщения о ЧП в Башкирии начали появляться в telegram-каналах ближе 09:25 (мск). Изначально сообщалось о так называемом хлопке газовоздушной смеси, но без последующего горения. Предварительно сообщалось об эвакуации 23 человек. Отмечалось также, что детей среди пострадавших — нет.
Пострадали люди
Информация о числе пострадавших разнится. По данным Следственного комитета по Республике Башкортостан, в результате происшествия пострадали 16 человек. При этом информации о погибших нет. Предварительная причина взрыва — несчастный случай. Инициирована проверка.
Спустя время в Минздраве по региону сообщили, что после взрыва на заводе 25 человек были доставлены в больницу. Об этом рассказал глава ведомства Айрат Рахматуллин.
Привлечены более сорока спасателей и 19 бригад скорой помощи
На место происшествия направлен временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по республике Алексей Головко. Также в пределах зоны ЧП находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды.
Председатель госкомитета Республики по ЧС Кирилл Первов в свою очередь пишет, что пострадали 15 человек. Также в МЧС подчеркнули, что к ликвидации последствий были привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники. На месте взрыва работают 19 бригад скорой помощи из Уфы.
Что известно о предприятии
АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сегодня АО «БСК» — один из крупнейших химических комплексов страны, говорится в карточке предприятия в официальной группе во «ВКонтакте».
Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе место по выпуску ПВХ и каустической соды, а также является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов. Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.
