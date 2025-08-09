На производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке (Башкортостан) днем произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали 15 человек. Информацию об этом подтверждает государственный комитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.
«На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошел технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб», — уточнили в региональном ведомстве в разговоре с РИА Новости.
По данным оперативного штаба, на территории завода ведутся аварийно-восстановительные мероприятия и осуществляется контроль окружающей среды. Все находившиеся в зоне инцидента сотрудники были оперативно эвакуированы, проводится оценка состояния зданий и сооружений на предмет дальнейшей безопасности. Эвакуировано 23 человека.
Согласно информации МЧС по Башкортостану, взрыв произошел в кирпичном здании на улице Техническая без последующего горения. Оперативные службы продолжают работу на месте, устанавливаются причины произошедшего.
«Башкирская содовая компания» — российское предприятие, специализирующееся на выпуске кальцинированной, пищевой и каустической соды, а также поливинилхлорида (ПВХ). Компания является единственным производителем таких продуктов, как терефталоилхлорид, аноды с рутениево-иридиевым покрытием и катионный полиэлектролитный флокулянт.
