Названа предварительная причина внезапного взрыва на содовом заводе

Взрыв на содовом заводе в Стерлитамаке произошел из-за разгерметизации сварного шва установки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
«Произошла разгерметизация сварного шва в установке 1345 (производство винилхлорида) на высоте 18 метров», — сообщается на официальном сайте министерства. При этом возгорание и обрушение конструкций не зафиксировано. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий были задействованы 110 человек и 33 единицы техники, в том числе 58 сотрудников МЧС.
В Минздраве сообщили о 25 пострадавших. Следком по региону, спустя время, дополнил информацию, сообщив о 36 пострадавших.
Взрыв на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошел 9 августа на производственной площадке «Каустик». Причиной происшествия стала разгерметизация сварного шва установки по производству винилхлорида.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.