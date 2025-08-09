Названа предварительная причина внезапного взрыва на содовом заводе

МЧС: взрыв на заводе в Стерлитамаке произошел из-за разгерметизации
В Стерлитамаке на месте взрыва работают экстренные службы
В Стерлитамаке на месте взрыва работают экстренные службы
В Стерлитамаке произошел взрыв в здании завода

Взрыв на содовом заводе в Стерлитамаке произошел из-за разгерметизации сварного шва установки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

«Произошла разгерметизация сварного шва в установке 1345 (производство винилхлорида) на высоте 18 метров», — сообщается на официальном сайте министерства. При этом возгорание и обрушение конструкций не зафиксировано. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий были задействованы 110 человек и 33 единицы техники, в том числе 58 сотрудников МЧС.

В Минздраве сообщили о 25 пострадавших. Следком по региону, спустя время, дополнил информацию, сообщив о 36 пострадавших. 

Взрыв на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошел 9 августа на производственной площадке «Каустик». Причиной происшествия стала разгерметизация сварного шва установки по производству винилхлорида.

