В районе Татарстана нашли обломки трех беспилотников ВСУ

В субботу днем на территории строительной площадки в Тукаевском районе Татарстана были найдены обломки трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба республики.
«Сегодня на территорию Республики Татарстан была совершена атака вражескими беспилотниками. Обломки трех БПЛА были обнаружены на территории строительной площадки в Тукаевском районе.», — отмечается в официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Кроме того, подчеркивается, что благодаря действиям дежурных служб удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время режим «Беспилотная опасность» отменен. Ограничения на прибытие и отправку воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты.
