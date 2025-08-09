В районе Татарстана нашли обломки трех беспилотников ВСУ

в Тукаевском районе Татарстана нашли обломки трех украинских беспилотников
В Татарстане были обнаружены обломки трех украинских беспилотников
В Татарстане были обнаружены обломки трех украинских беспилотников Фото:
В субботу днем на территории строительной площадки в Тукаевском районе Татарстана были найдены обломки трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба республики.

«Сегодня на территорию Республики Татарстан была совершена атака вражескими беспилотниками. Обломки трех БПЛА были обнаружены на территории строительной площадки в Тукаевском районе.», — отмечается в официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Кроме того, подчеркивается, что благодаря действиям дежурных служб удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время режим «Беспилотная опасность» отменен. Ограничения на прибытие и отправку воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты.

