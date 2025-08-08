08 августа 2025

В ХМАО появятся порталы языков коренных народов севера

В преддверии праздника Кухарук провел рабочее совещание по вопросам создания корпусов мансийского и хантыйского языков
В преддверии праздника Кухарук провел рабочее совещание по вопросам создания корпусов мансийского и хантыйского языков Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил жителей с Международным днем коренных народов мира. Также губернатор сообщает, что в ХМАО в преддверии праздника состоялось совещание по созданию корпусов мансийского и хантыйского языков — базы данных текстов для изучения и анализа.

«Югра — это край, где испокон веков живут народы ханты и манси, чья культура и традиции являются неотъемлемой частью нашего общего наследия... В преддверии праздника провел рабочее совещание по вопросам создания корпусов мансийского и хантыйского языков — обширной базы данных текстов, которая используется для их изучения, анализа структуры, лексики и грамматики», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

Уже работает специальный портал с переводчиком и словарем на мансийском языке. На этот портал загрузили корпус из 146 тысяч пар предложений, чтобы интегрировать его в сервисы. Презентация проекта планируется к 95-летию округа.

В это же время создается корпус на хантыйском языке, который уже включает более десяти тысяч пар предложений. Основная цель проектов — сохранить и увеличить культурное наследие Югры и России.

