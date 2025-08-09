Москва и Пекин обсуждают отмену виз для тургрупп из двух человек

Россия и Китай обсуждают введение безвизового режима для туристических групп, состоящих из двух человек, а также увеличение срока пребывания до 30 дней. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«В настоящее время прорабатывается возможность сокращения минимального состава туристической группы до двух человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 30 календарных дней», — передает слова дипломата ТАСС. Кроме того, отмечается, что дальнейшая либерализация на взаимной основе режима поездок граждан двух стран является общей стратегической задачей.
Климов также подчеркнул, что одной из ключевых задач российско-китайского взаимодействия остается создание условий для расширения контактов между гражданами России и Китая. Для этого между странами поддерживается постоянный диалог, направленный на дальнейшее упрощение требований к взаимным поездкам. Директор департамента напомнил, что уже действуют соглашения об облегчении поездок от 2013 года, а также соглашения о взаимной отмене виз с Гонконгом (с 2009 года) и Макао (с 2012 года).
