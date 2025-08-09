Президент Украины Владимир Зеленский ищет поводы для отказа от возможного мирного соглашения до запланированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Взбешенный предстоящей мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое может последовать за ней», — написал у себя в соцсетях Филиппо. По словам политика, Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта, поскольку война позволяет ему сохранять власть в стране.
Кроме того, Филиппо подчеркнул, что европейские союзники президента Украины подталкивают его к продолжению противостояния с Россией. Ранее телеканал CBS со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа. Советник российского президента Юрий Ушаков также рассказал, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф предлагал рассмотреть формат трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и Зеленского.
