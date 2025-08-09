Филиппо: Зеленский ищет предлог для отказа от мира с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский пытается найти поводы для отказа от возможного мирного соглашения
Зеленский пытается найти поводы для отказа от возможного мирного соглашения Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ищет поводы для отказа от возможного мирного соглашения до запланированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Взбешенный предстоящей мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое может последовать за ней», — написал у себя в соцсетях Филиппо. По словам политика, Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта, поскольку война позволяет ему сохранять власть в стране.

Кроме того, Филиппо подчеркнул, что европейские союзники президента Украины подталкивают его к продолжению противостояния с Россией. Ранее телеканал CBS со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа. Советник российского президента Юрий Ушаков также рассказал, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф предлагал рассмотреть формат трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и Зеленского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский ищет поводы для отказа от возможного мирного соглашения до запланированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Взбешенный предстоящей мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое может последовать за ней», — написал у себя в соцсетях Филиппо. По словам политика, Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта, поскольку война позволяет ему сохранять власть в стране. Кроме того, Филиппо подчеркнул, что европейские союзники президента Украины подталкивают его к продолжению противостояния с Россией. Ранее телеканал CBS со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа. Советник российского президента Юрий Ушаков также рассказал, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф предлагал рассмотреть формат трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...