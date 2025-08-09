«Он был для меня как дедушка»: близкие Ивана Краско не могут поверить в смерть артиста

В возрасте 94 лет скончался народный артист России Иван Краско. В последние годы жизни он неоднократно проходил лечение в больницах и долгое время справлялся с осложнениями, вызванными инсультом. После последнего удара в 2023 году он не чувствовал часть тела и лица. Краско находился под пристальным присмотром врачей, а незадолго до смерти попал в реанимацию.
О смерти артиста первым сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Кроме того, о кончине Краско высказались его личная помощница, актеры Михаил Боярский, Андрей Ургант, Валерий Кухарешин, актриса Лариса Луппиан, режиссер Владимир Бортко, а также депутат Елена Драпеко. Многие из них до сих пор не могут поверить, что народного артиста больше нет. Подробнее о реакции близких Краско в материале URA.RU.
«Он был мне как дедушка»: помощница Дарья Пашкова
Дарья Пашкова, которая в последние годы оказывала помощь Ивану Краско в качестве личной помощницы, заявила, что актер был для нее очень близким человеком. «Он был для меня как дедушка», — сказала Пашкова в разговоре с aif.ru.
«Был настоящим другом»: депутат Александр Ржаненков
Первым о кончине артиста рассказал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Он подчеркнул, что для миллионов людей Краско оставался любимым актером, чей голос узнавался с первых мгновений, а его образ сопровождал не одно поколение на протяжении многих лет. При этом Ржаненков указал, что для него народный артист являлся настоящим другом, «редким и без фальши».
«Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем-то простым», — написал Ржаненков в своем telegram-канале.
«Ушел целый кусок жизни»: Михаил и Екатерина Боярские
Актер Михаил Боярский рассказал, что был очень близок с Краско много лет. Народный артист РСФСР подчеркнул, что со смертью Ивана Ивановича «ушел целый кусок жизни».
«Это практически родственник. Ушел целый кусок жизни <...> и воспоминания, и совместные беседы», — сказал Боярский в разговоре с RT.
Екатерина Боярская, сестра Михаила Боярского сообщила, что знает актера с детства. Она поделилась воспоминаниями, как Краско опекал ее на гастролях, а в 12 лет подарил книгу, которая у нее осталась до сих пор. В ней, рассказала Боярская, была фраза, которая хорошо описывала народного артиста России.
«Помню, как он опекал меня на гастролях, жизнь артиста тогда была суровая. На день рождения он подарил мне книгу — она до сих пор у меня хранится — и сделал надпись, там была такая фраза „но тебя я обнимаю молодой своей душой“. Конечно, это была шутка, мне было 12 лет. Но действительно молодым душой Иван Иванович был всегда, и остался таким до самых преклонных лет», — сказала Боярская. Ее слова опубликованы в telegram-канале «Комсомольская правда: СПб».
«Он был с большим юмором»: актер Валерий Кухарешин
Своими воспоминаниями поделился актер Валерий Кухарешин. Он рассказал, что учился в институте с Андреем Краско, сыном Ивана Ивановича. Поэтому часто бывал в гостях дома у семьи актера. Кухарешин отметил мудрость и юмор Ивана Краско.
«Дело в том, что Андрей Краско, это мой однокурсник — актер, который умер уже. И мы все дружили на курсе очень сильно. Я часто бывал у него в гостях, когда мы были молодыми. Поэтому с дядей Ваней я знаком еще с тех самых ранних пор, когда мы были еще совсем мальчишками — я его очень любил, очень уважал. Он был мудрый, умный, с большим юмором человек», — сказал Кухарешин в разговоре с Газета.ru.
Также Кухарешин рассказал, что во время выступлений Ивана Краско испытывал восторг. К слову, вместе актеры сыграли в 18 фильмах.
«Он был замечательным артистом»: актриса Лариса Луппиан
Народная артистка России Лариса Луппиан отметила, что Иван Краско отличался выдающимся актерским талантом и являлся человеком с высокими личными качествами. Она отметила, что часто встречалась с ним на концертах и, безусловно, следила за его жизнью по телевизору.
«Он был замечательным артистом и прекрасным мужчиной. <…> Он прожил очень интересную и успешную жизнь. Скорбим вместе с семьей. Приносим свои соболезнования родным и близким», — сказала Луппиан в разговоре с корреспондентом Пятого канала.
«Потеря для всех»: актер Андрей Ургант
Российский актер Андрей Ургант, комментируя кончину Ивана Краско, отметил, что его уход является личной утратой. Он также вспомнил, как народный артист РФ называл юного Андрея сыном.
«Для меня это большая потеря личная, потому что Иван Иванович называл меня сынок. Он меня как-то так прозвал, еще с 16 лет, так и повелось, а я его папой называл. Мой папа ушел 20 лет назад из жизни, а теперь и второй папа ушел из жизни. Так что я осиротел два раза получается», — рассказал Ургант в беседе с корреспондентом «КП-Петербург».
«Он сопровождал меня всю жизнь»: режиссер Владимир Бортко
Сожаление по поводу кончины Ивана Краско выразил режиссер Владимир Бортко. Он отметил, что актер снимался у него в двух картинах и был рядом всю жизнь.
«Он сопровождал меня всю мою жизнь. Он снимался у меня в двух фильмах. Я с большим уважением его помню. Очень жаль, что он ушел из жизни», — сообщил Бортко. Его слова приводит telegram-канал «Пятого канала».
«Его любили в Санкт-Петербурге»: депутат Елена Драпеко
Народный артист России Иван Краско отличался добротой и внимательным отношением к окружающим. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она также считает, что в Санкт-Петербурге все любили артиста.
«Замечательный был человек, ладил с товарищами в театре, доброжелательный, общительный. Санкт-Петербург — суровый город, получить здесь признание очень тяжело. Его любили в городе», — сказала Драпеко в разговоре с журналистом NEWS.ru.
