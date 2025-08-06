КП: сыновья актера Краско продают историю его госпитализации за 20 тысяч рублей

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За подробности о состоянии здоровья актера его сыновья просят 20 тысяч рублей
За подробности о состоянии здоровья актера его сыновья просят 20 тысяч рублей Фото:

Члены семьи народного артиста России Ивана Краско продают историю его госпитализации. Журналисты «КП-Петербург» связались с его сыном Федором, который предложил рассказать подробности о состоянии здоровья отца за 20 тысяч рублей.

«По поводу Ивана Ивановича готов отвечать только на коммерческой основе, так как это серьезная тема. И меня сильно касается. Семейные переживания и подробности здоровья не всем рассказываю. В подробностях последние новости сообщу за 20 тысяч. Так как находился с ним недавно долгое время», — сказал мужчина в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург».

Аналогичную сумму назвал и второй сын Краско. Иван выразился более лаконично, ограничившись лишь упоминанием размера гонорара, полученного за интервью.

Ранее Иван Краско отмечал, что люди из его близкого окружения нередко выдумывали различные истории о нем с целью последующей продажи информации СМИ. В последние месяцы актер практически перестал появляться на публике. Известно, что он испытывает серьезные трудности с передвижением, утратил большую часть слуха, у него ухудшается зрение и наблюдаются трудности с речью.

В начале августа стало известно, что актер оказался в реанимации в тяжелом состоянии. По словам его концертного директора Вячеслава Смородинова, Краско кормят через зонд. Смородинов призвал поклонников и СМИ поддержать актера и помочь найти медицинское учреждение, в котором ему смогут обеспечить необходимый уход. Кроме того, концертный директор рассказал, что несмотря на свое состояние Краско «чувство юмора не теряет, держит марку».

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Члены семьи народного артиста России Ивана Краско продают историю его госпитализации. Журналисты «КП-Петербург» связались с его сыном Федором, который предложил рассказать подробности о состоянии здоровья отца за 20 тысяч рублей. «По поводу Ивана Ивановича готов отвечать только на коммерческой основе, так как это серьезная тема. И меня сильно касается. Семейные переживания и подробности здоровья не всем рассказываю. В подробностях последние новости сообщу за 20 тысяч. Так как находился с ним недавно долгое время», — сказал мужчина в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург». Аналогичную сумму назвал и второй сын Краско. Иван выразился более лаконично, ограничившись лишь упоминанием размера гонорара, полученного за интервью. Ранее Иван Краско отмечал, что люди из его близкого окружения нередко выдумывали различные истории о нем с целью последующей продажи информации СМИ. В последние месяцы актер практически перестал появляться на публике. Известно, что он испытывает серьезные трудности с передвижением, утратил большую часть слуха, у него ухудшается зрение и наблюдаются трудности с речью. В начале августа стало известно, что актер оказался в реанимации в тяжелом состоянии. По словам его концертного директора Вячеслава Смородинова, Краско кормят через зонд. Смородинов призвал поклонников и СМИ поддержать актера и помочь найти медицинское учреждение, в котором ему смогут обеспечить необходимый уход. Кроме того, концертный директор рассказал, что несмотря на свое состояние Краско «чувство юмора не теряет, держит марку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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